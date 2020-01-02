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Zonguldak Kömürspor, Ergene Velimeşespor ile berabere kaldı

Antalya'da ilk hazırlık maçında Tepecikspor'a 2-1 mağlup olan Zonguldak Kömürspor, ikinci hazırlık maçında Ergene Velimeşespor'la 1-1 berabere kaldı.

02.01.2020 17:25 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:30 Zonguldak Kömürspor, Ergene Velimeşespor ile berabere kaldı
'da ilk hazırlık maçında 'a 2-1 mağlup olan Kömürspor, ikinci hazırlık maçında Velimeşespor'la 1-1 berabere kaldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor ikinci yarı hazırlıklarını Teknik Direktör Serkan Afacan yönetiminde Antalya'da devam ediyor. Kampın ilk etabını günde çift antrenmanla tamamlayan Zonguldak Kömürspor ikinci etabında ise hazırlık maçlarıyla sürdürüyor.

İlk hazırlık maçında 3. Lig ekibi Tepecikspor'a 2-1 mağlup olan Zonguldak Kömürspor, ikinci hazırlık maçında ise bugün TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Ergene Velimeşespor ile karşılaştı. Kırmızı-lacivertli takım rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Zonguldak Kömürspor'un tek golünü ise Cenk Doğan kaydetti.

Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan, oynadığı 2 hazırlık maçında eksiklerini görme şansı buldu. Kırmızı-lacivertliler, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle alarak hazırlık maçlarını tamamladı. Zonguldak ekibi, kampı tamamladıktan sonra kente geri dönecek. - ZONGULDAK

Tepecikspor, Zonguldak, Antalya, Ergene, Spor

Kaynak: İHA

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