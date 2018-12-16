Zonguldak Kömürspor - Etimesgut Belediyespor: 3-1

STAT: Kemal Köksal
HAKEMLER: Erhan Kutlu (xx), Caner Eroğlu (xx), Mehmet Gökhan Ceylan
(xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx)- Cömert (xx), Şevket (xx), Okan (xx), Kamil (xx), Mert (xx), Hüseyin (xx), Emre (xx), Mustafa Tahir
(xx)(Dk.78 Rıdvan), Onur (xx)(Dk.87 İsmail), Turan (xx)(Dk.73 Gencay)
ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Yunus Emre (xx)- Sabri (x), Ahmet Kaan
(x), Burak (xx), Eyüpcan (x), Erçin (xx), Batuhan (xx), Samet (x), Akın (xx)(Dk.85 Caner), Mehmet (xx)(Dk.75 Emre x), Fuat (x)(Dk.73 İbrahim x)
GOLLER: Dk.26 Kamil, Dk. 60 Onur, Dk.67 Okan (Zonguldak
Kömürspor), Dk.21 Burak (Etimesgut
Belediyespor)
SARI KARTLAR: Turan, Mert, Sinan (Zonguldak Kömürspor) - Burak, Fuat, Mehmet (Etimesgut Belediyespor) TFF
2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Etimesgut Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
21'inci dakikada ceza sahası dışında evsahibi takımı oyuncusundan topu kapan Burak'ın sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
26'ncı dakikada sağ kanattan Onur'un kullandığı korner atışında Kamil'in kafa vuruşunda ağlarla buluşan top skoru eşitledi: 1-1.
58'inci dakikada konuk takımın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde oluşan karambolde Fuat'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
60'ıncı dakikada ceza sahasında topla buluşan Onur Eriş
, kalecinin yanından evsahibi takımı öne geçiren golü attı: 2-1
67'nci dakikada sağ kanattan Hüseyin'in kullandığı kornerde Okan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1
Karşılaşma, ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
- Zonguldak
İsmail Turan,Etimesgut,Zonguldak
16 Aralık 2018 Pazar 16:18