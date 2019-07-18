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Zonguldak Kömürspor, Hakan Çevik'i transfer etti

Zonguldak Kömürspor, Keçiörengücüspor'un 30 yaşındaki savunma oyuncusu Hakan Çevik'i 1 yıllığına kadrosuna kattı.

18.07.2019 16:20 Zonguldak Kömürspor, Hakan Çevik
Zonguldak Kömürspor, Keçiörengücüspor'un 30 yaşındaki savunma oyuncusu Hakan Çevik'i 1 yıllığına kadrosuna kattı.

TFF 2.Lig'de mücadele eden Zonguldak Kömürspor teknik direktör Serkan Afacan yönetiminde iç ve dış transferler çalışmalarına devam ediyor. Zonguldak Kömürspor, Keçiörengücüspor'un takım kaptanlığı yapan 30 yaşındaki tecrübeli stoper Hakan Çevik'i kadrosuna kattı. Tecrübeli oyuncu Hakan Çevik bugün Zonguldak'a gelerek Genel Kaptan Hakan Hürfikir ve teknik direktör Serkan Afacan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Hakan Çevik, Zonguldak, Serkan, Spor

YORUMLAR (1)
KARAELMASLI: Vay Karaelmasım vay ne hallere düştün. Nerede o Galatasaraya Fenere Beşiktaşa kök söktürdüğün günler
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