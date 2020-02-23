Zonguldak Kömürspor - Hekimoğlu Trabzon: 0-3

STAT: Kemal Köksal
HAKEMLER: Egemen Artun (xx), Sedat Kavanoğlu (xx), Mehmet Şengün (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx) - Cenk (xx), Hakan (x), Ramazan (x)(Dk.69 Yiğit x), Emre Can (x), Metin (x)(Dk. 19 Muammer x), İsmail (x)(Dk. 59 Muhammet x), Onurcan (x), Görkem (xx), Serhat (xx), Gürkan (x)
HEKİMOĞLU TRABZON: Batuhan (xx) - Volkan (xx), Onur (xx), Talha (xx), Abdulkadir (xx), Miraç (xx), Hakan (xx)(Dk. 71 Emre x), Doğan (xx)(Dk. 66 Ali xx), Bahadır (xx), Ersel (xxx)(Dk. 77 Haşim xx), Taha (xx)
GOLLER: Dk. 32 Ersel, Dk. 66 Ali, Dk.90+3 Haşim (Hekimoğlu Trabzon)
SARI KART: Talha, Doğan, Abdulkadir, Ersel, (Hekimoğlu Trabzon)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Hekimoğlu Trabzon'a 3-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 32'nci dakikada Ersel, 66'ncı dakikada Ali ve 90+3'üncü dakikada Haşim kaydetti.
- Zonguldak