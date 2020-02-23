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Zonguldak Kömürspor - Hekimoğlu Trabzon: 0-3

STAT: Kemal KöksalHAKEMLER: Egemen Artun (xx), Sedat Kavanoğlu (xx), Mehmet Şengün (xx)ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx) - Cenk (xx), Hakan (x), Ramazan (x)(Dk.69 Yiğit x), Emre Can (x), Metin (x)(Dk. 19 Muammer x), İsmail (x)(Dk.

23.02.2020 16:41 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:41Zonguldak Kömürspor - Hekimoğlu Trabzon: 0-3

STAT: Kemal Köksal

HAKEMLER: Egemen Artun (xx), Sedat Kavanoğlu (xx), Mehmet Şengün (xx)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR:   Sinan (xx) - Cenk (xx), Hakan (x), Ramazan (x)(Dk.69 Yiğit x), Emre Can (x), Metin (x)(Dk. 19 Muammer x), İsmail (x)(Dk. 59 Muhammet x), Onurcan (x), Görkem (xx), Serhat (xx), Gürkan (x)

HEKİMOĞLU TRABZON: Batuhan (xx) - Volkan (xx), Onur (xx), Talha (xx), Abdulkadir (xx), Miraç (xx), Hakan (xx)(Dk. 71 Emre x), Doğan (xx)(Dk. 66 Ali xx), Bahadır (xx), Ersel (xxx)(Dk. 77 Haşim xx), Taha (xx)

GOLLER: Dk. 32 Ersel, Dk. 66 Ali, Dk.90+3 Haşim (Hekimoğlu Trabzon)

SARI KART: Talha, Doğan, Abdulkadir, Ersel, (Hekimoğlu Trabzon)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Kömürspor, sahasında Hekimoğlu Trabzon'a 3-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 32'nci dakikada Ersel, 66'ncı dakikada Ali ve 90+3'üncü dakikada Haşim kaydetti.


- Zonguldak

Zonguldak, Emre Can, Spor

Kaynak: DHA

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