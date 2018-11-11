Zonguldak Kömürspor - Kahramanmaraşspor: 0-3

STAT: Kemal Köksal
HAKEMLER: Adem Cinek (xx), Ogün Kamacı (xx), Ertan Demirci (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Mustafa (xx)- Burak (x)(Dk. 46 Tahir x), Ercan (xx), Okan Duran
(x), Şevket (xx), Mert (xx), Gencay (x)(Dk.63 Onur Uslucan x), Emre (xx), Onur (x), Okan (x), Turan (x)(Dk 76. Hüseyin x)
KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan (xx)- Lider (xx), Halil (xx), Cemal (xx), Ercan (xx), Burak Can
(xx), Hakan (xx), Yusuf (xx)(Dk.55 Ebubekir xx), Abdülkadir (xx), Talha (xxx)(Dk.82 Emre x), Hurşit (xxx)(Dk.86 Furkan x)
GOL: Dk.15-27 Talha, Dk. 76 Hurşit (Kahramanmaraşspor
)
SARI KART: Okan, Turan, Mert, Mustafa, Onur, Okan (Zonguldak
Kömürspor), Yusuf, Cemal, (Kahramanmaraşspor) TFF
2'nci Lig Kırmızı Grupta Zonguldak Kömürspor, sahasında Kahramanmaraşspor'a 3-0 mağlup oldu.
15'inci dakikada sağ kanattan Hurşit'in yaptığı ortada Talha'nın şık vuruşuyla top ağlarla buluştu: 0-1.
27'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Talha'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.
47'nci dakikada Hurşit'in pasında ceza sahası dışından Talha'nın boş pozisyonda vuruşunda top auta çıktı.
55'inci dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde ceza sahasına gönderilen topa yükselen Gencay, boş pozisyonda topa vuramadı.
57'nci dakikada Hurşit'in ceza sahası çizgisinden kullandığı serbest vuruşta top baraja çarptıktan sonra kalecide kaldı.
76'ncı dakikada orta sahadan havadan gönderilen topu ceza sahasına taşıyan Hurşit, topu kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu: 0-3.
Karşılaşma, Kahramanmaraş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
- Zonguldak
Okan Duran,Kahramanmaraşspor,Zonguldak
11 Kasım 2018 Pazar 16:49