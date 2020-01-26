Zonguldak Kömürspor – Kırklarelispor : 1-0

STAT: Kemal Köksal
HAKEMLER: Hakan Ülker (xx), Ersin Erbay (xx), Murat Curbay (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx)- Emre Can (xx), Hakan (xxx), Ramazan (xx), Cenk (xx), Berkan (xx), Muammer (xx)(Dk.84 İsmail), Metin (xx), Yiğit İsmail (xx) (Dk.58 Görkem xx), Serhat (xx) (Dk.79 Muhammet), Gürkan (xxx)
KIRKLARELİSPOR: İbrahim (x)- Davut (xx), Serkan (xx), İbrahim (xx), Yusuf (x), Emre (x) (Dk.75 Görkem x), Caner (xx), Yüksel (x) (Dk.65 Deniz x), Enis (x) (Dk.46 Emre x), Sinan (xx), Ömer (xx)
GOL: Dk.32 Gürkan ( Zonguldak
Kömürspor)
KIRMIZI KART: Dk.90 Yusuf (Kırklarelispor)
SARI KART: Ramazan, Görkem (Zonguldak Kömürspor) - İbrahim, Davut (Kırklarelispor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Kırklarelispor'u 1-0 mağlup etti.
- Zonguldak