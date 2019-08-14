Haberler» Spor» Haber

Zonguldak Kömürspor, Mehmet Gürkan Öztürk'ü transfer etti

Zonguldak Kömürspor, Bandırmaspor'un 30 yaşındaki forvet oyuncusu Mehmet Gürkan Öztürk'ü renklerine bağladı.

14.08.2019 23:28 Zonguldak Kömürspor, Mehmet Gürkan Öztürk'ü transfer etti
Zonguldak Kömürspor, Bandırmaspor'un 30 yaşındaki forvet oyuncusu Mehmet Gürkan Öztürk'ü renklerine bağladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Zonguldak Kömürspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-lacivertli takım dış transfer çalışmaları kapsamında Bandırmaspor'un 30 yaşındaki tecrübeli forvet oyuncusu Mehmet Gürkan Öztürk'ü kadrosuna kattı.

Aydınspor 1923 altyapısında yetişen 30 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusu Mehmet Gürkan Öztürk, Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor, Kartalspor, Körfez Spor Kulübü, Niğde Anadolu Futbol Kulübü ve Bandırmaspor formalarını giydi.

Golcü oyuncu Özkan'ın Süper Lig'de 1, TFF 1. Lig'de 7, TFF 2. Lig'de 201, TFF 3. Lig'de 97 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 15 maçı bulunuyor. - ZONGULDAK

Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:01   UEFA Süper Kupa: Liverpool - Chelsea maçından kareler -2-
23:56   Milosevic: "İki takım da birbirine sürpriz yapamaz"
23:53   "Bu ligin sürpriz yapan takımı olacağız"
23:31   Trabzonspor 1467 gün sonra taraftarı önünde Avrupa maçına çıkıyor
23:28   Bakan Kasapoğlu, maç öncesi Taksim'de taraftarlar ile bir araya geldi
23:28   Zonguldak Kömürspor olağanüstü kongreye gidiyor
23:28   Vaclav Jilek: "Trabzonspor'a karşı savunma yapacağız"