Zonguldak Kömürspor olağanüstü kongreye gidiyor

Finansal yönden büyük sıkıntılar yaşayan ve istediği transferleri bir türlü yapamayan Zonguldak Kömürspor olağanüstü kongre kararı aldı. Kırmızı-lacivertli takım 26 Ağustos Pazartesi günü yapacağı olağanüstü kongreyle içinde bulunduğu durumdan çıkmayı planlıyor. Spor Kaynak: İHA
TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Zonguldak Kömürspor, geçtiğimiz aylarda kongresini yaparak Süleyman Caner başkanlığında yeni yönetimi oluşturmuştu. Kırmızı-lacivertli takım oluşturduğu yönetimden istediği desteği alamayınca olağanüstü kongre kararı aldı. Zonguldak Kömürspor 26 Ağustos Pazartesi günü olağanüstü kongre yapacak. Zonguldak ekibi olağanüstü kongreyle birlikte yaşadığı finansal çıkmazı aşmayı planlıyor. - ZONGULDAK