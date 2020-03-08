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Zonguldak Kömürspor - Sarıyer: 0-0

STAT: Devrek İlçeHAKEMLER: Mustafa Aydın(xx), Abdullah Uğur Sarı(xx), İlker Ayten(xx)ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx) - Cenk (xx), Hakan (xx), Gökhan (x), Emre Can (x), Muammer (xx), Serhat (xx)(Dk.85 İsmail), Metin(xx), Onurcan(x) (Dk.69 Görkem x), Yiğit Gökoğlan (x)(Dk.

08.03.2020 19:01 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:01
Zonguldak Kömürspor - Sarıyer: 0-0

STAT: Devrek İlçe

HAKEMLER: Mustafa Aydın(xx), Abdullah Uğur Sarı(xx), İlker Ayten(xx)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx) - Cenk (xx), Hakan (xx), Gökhan (x), Emre Can (x), Muammer (xx), Serhat (xx)(Dk.85 İsmail), Metin(xx), Onurcan(x) (Dk.69 Görkem x), Yiğit Gökoğlan (x)(Dk.64 Berkan x), Gürkan (x)

SARIYER: Erdi (xx) - Şaban (xx), Gökhan (xx), Şahin (xx), Ozan (xx), Doğukan (xx) (Dk.69 Barış x), İsmail (xx) (Dk.78 Alim x), Mahmut (x)(Dk.46 Adem x), İlter (xx), Bertul (xx), Furkan (xx)

KIRMIZI KART: Dk. 60 Gökhan Akkan ( Zonguldak Kömürspor)

SARI KARTLAR: Dk. 61 Fatih, Dk. 72 Gürkan (Zonguldak Kömürspor), Dk. 70 Şaban, Dk. 90 Bertul (Sarıyer)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Sarıyer ile 0-0 berabere kaldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Abdullah Uğur, Zonguldak, Devrek, Aydın, Spor
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