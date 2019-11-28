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Zonguldak Kömürspor taraftarından futbolculara moral

Ultras Karaelmas Gençlik taraftar grubu Zonguldak Kömürspor'un 15'inci hafta mücadelesinde Pazar günü konuk edeceği Başkent Akademi maçı öncesinde ziyaret ederek moral verdi.

28.11.2019 18:13 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:18Zonguldak Kömürspor taraftarından futbolculara moral
Ultras Karaelmas Gençlik taraftar grubu Kömürspor'un 15'inci hafta mücadelesinde Pazar günü konuk edeceği Başkent Akademi maçı öncesinde ziyaret ederek moral verdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor'un Pazar günü kendi sahasında konuk edeceği Başkent Akademi Ligi maçı öncesinde Ultras Karaelmas Gençlik Traftar grubu Kömürspor'un Karaelmas Kemal Stadyumundaki antrenmanını sloganlar eşliğinde ziyaret ederek moral verdi.

Kırmızı-lacivertli taraftarlar ilk olarak, Teknik Direktör Serkan Afacan'ı, tribünlere çağırarak 'Serkan hoca şampiyon yap bizi' diyerek tezahürat yaptı. Afacan tribünlere giderek taraftarlara, "Kimsenin şüphesi olmasın bu takımı sezon sezonunda hak ettiği yerlere getireceğiz" diyerek cevap verdi. Son olarak Zonguldak Kömürspor taraftarı kaptan Sinan Ören'i tezahürat yağmuruna tuttu.

Ardından Zonguldak Kömürspor taraftarı oyunculara, 'Kırmızı Lacivert' dedirterek hafta sonu oynanacak Başkent Akademi maçından galibiyet sözü aldı.

Ziyaret hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Spor

Kaynak: İHA

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