Zonguldak Kömürspor'un kalecisine 1. Lig takımı talip oldu

Zonguldak
Kömürspor'da forma giyen ve sözleşmesi sona eren tecrübeli file bekçisi Sinan Ören
'e TFF
1. Lig'in yeni ekibi Fatih
Karagürükspor talip oldu.
2 yıl önce Şanlıurafaspor'dan Kömürspor'a transfer edilen ve kısa sürede kırmızı lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Sinan Ören'e TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagürükspor talip oldu. Fatih Karagümrükspor
yönetiminin tecrübeli kaleci Sinan Ören'le görüşmelere başladığı öğrenildi.
Süper Lig ekibi Eskişehirspor
altyapısında yetişen 31 yaşındaki tecrübeli kaleci Sinan Ören, sırasıyla Göztepe, Balıkesirspor
Baltok, Şanlıurfaspor
ve Zonguldak Kömürspor formalarını giydi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
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