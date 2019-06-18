18.06.2019 13:10
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Zonguldak Kömürspor'ûn yeni sezon açılış tarihi belli oldu

Zonguldak Kömürspor

Zonguldak Kömürspor 15 Temmuz Pazartesi günü kendi tesislerinde yeni sezonu açacak.

Zonguldak Kömürspor 15 Temmuz Pazartesi günü kendi tesislerinde yeni sezonu açacak.

TFF 2.Lig takımı Zonguldak Kömürspor'un sezon açılış tarihi belli oldu. Zonguldak Kömürspor 15 Temmuz Pazartesi günü Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda sezonu açarak yeni sezon çalışmalarına başlayacak. 1 hafta kendi tesislerinde kamp yapacak olan Kırmızı Lacivertli takım bu sırada iç ve dış transferde anlaştığı oyuncuları da kampa dahil edecek. Diğer taraftan Zonguldak Kömürspor 1 haftalık kampın ardından oyunculara bir kaç gün izin vererek 1'inci etap kampa için Kızılcahamam ya da Bolu'ya gidecek. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Zonguldak, Spor

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