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Zonguldak Kömürspor yönetiminden çağrı

Zonguldak Kömürspor Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Cüntay, hafta sonu Zonguldak Kömürspor kendi sahasında konuk edeceği Sancaktepespor maçı öncesinde taraftara kenetlenme çağrısında bulundu.

06.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:18Zonguldak Kömürspor yönetiminden çağrı
Kömürspor Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Cüntay, hafta sonu Zonguldak Kömürspor kendi sahasında konuk edeceği Sancaktepespor maçı öncesinde taraftara kenetlenme çağrısında bulundu.

Zonguldak Kömürspor Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Cüntay, 2 haftadır yükselişte olduklarını söyleyerek, Sancaktepespor'un güçlü bir ekip olduğunu ve taraftar desteğini ihtiyaçları olduklarını söyledi.

Cüntay şu ifadelere yer verdi; 'Geçtiğimiz hafta son dakikada bulduğumuz gol ile zorlu deplasmanında değerli bir galibiyet aldık.Bu galibiyetin daha anlamlı hale gelmesi ise kendi sahamızda oynayacağımız Sancaktepe maçında alacağımız galibiyete bağlı.Rakibimiz sıralamada üçüncü ve su anki form seviyesi ile de takdir edilen bir ekip. Bu maçta takımımıza inanıyor, sahadaki mücadelemizin ise cefekar Zonguldak Kömürspor taraftarının desteğiyle büyüyeceğine inanıyoruz.Bu hafta onlara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olacak.Bizi yanlız bırakmasınlar, büyüğü küçüğü erkeği kadını herkes lütfen o gün statta olsun ve hakem son düdüğü çalana dek destek olsun.İnşallah bu maçın sonunda oluşacak tablo ile play off hattına bir adım daha yaklaşacağız"dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak, İnegöl, Spor

Kaynak: İHA

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