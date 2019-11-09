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Zonguldak kore gazisi, askeri törenle toprağa verildi

Kore Gazisi, askeri törenle toprağa verildiZONGULDAK'ta, yaşamını yitiren Kore Gazisi Mehmet Dikmen (94), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

09.11.2019 18:17 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:25
Gazisi, askeri törenle toprağa verildi
ZONGULDAK'ta, yaşamını yitiren Kore Gazisi Mehmet Dikmen (94), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir organ yetmezliği nedeniyle Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Gazi Mehmet Dikmen, hayata gözlerini yumdu. Mehmet Dikmen için Acılık Hz. Ali Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Zonguldak Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı, Gaziler Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Recep Başar, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Gazi Dikmen'in Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzunda cenaze aracına taşındı. 4 çocuk babası olan Gazi Mehmet Dikmen, Devrek Müfettişler Köyü'nde bulunan aile mezarlığında askeri törenle toprağa verildi.
Zonguldak kore gazisi, askeri törenle toprağa verildi

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Kaynak: DHA


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