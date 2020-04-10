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ZONGULDAK Koronavirüsten ölen maden işçisini arkadaşları anlattı

Koronavirüsten ölen maden işçisini arkadaşları anlattıZONGULDAK'ta koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü sırada arkadaşına, 'Ölüyorum, aklın varsa çıkma' diyen Kemal Soytürk'ü(52), ölümünün ardından arkadaşları anlattı.

10.04.2020 14:11 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:19
Koronavirüsten ölen maden işçisini arkadaşları anlattı
ZONGULDAK'ta koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü sırada arkadaşına, 'Ölüyorum, aklın varsa çıkma' diyen Kemal Soytürk'ü(52), ölümünün ardından arkadaşları anlattı. Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde elektrik teknikeri olarak çalışan Kemal Soytürk, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde önceki gün yaşamını yitirdi. Kemal Soytürk'ün hastanede tedavi gördüğü sırada arkadaşıyla Whatsapp üzerinden yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu. Mesajında 9 gündür hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Kemal Soytürk'ün, "Ben öldüm, ölüyorum. Konuşamıyorum artık son evresi. 9 gündür yüksek ateşle yatıyorum. Aklın varsa çıkma. Dayanamazsın çok ıstıraplı" dediği görüldü.
'VİRÜS MADENCİYE BULAŞTI VE CANIMIZ YANDI? Maden işçisi Kemal Soytürk'ün mesai arkadaşları ölüm haberinin ardından büyük üzüntü yaşadı. Evlerinden çıkmayan maden işçileri, arkadaşları için başsağlığı mesajları yayınladı. Uzun yıllardır birlikte çalıştığı mesai arkadaşını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşayan Alaaddin Kara, şöyle dedi:
"Uzun zamandır birlikte çalışıyoruz. Elektrik teknikeriydi. Elektrik sorunlarını ona ve ekibine emanet etmiştik. Madenlerde sık sık mekanik arızaları olur. Bu mekanizasyon işçileri ve diğer birimlerde çalışan işçiler canla başla çalışıyorlar. En kısa zamanda arızayı yapar ve zamanla yarışılar. Bu arkadaşımızda böyle bir arkadaşımızdı. Dürüst ve samimi bir arkadaşımızdı. Maalesef koronavirüs salgını nedeniyle madenci bir arkadaşımızı kısa sürede kaybettik. Bu kadar kısa sürede bir arkadaşımızı kaybedebileceğimizi hiç düşünmemiştik. Madencilere bu kadar kısa sürede bulaşacağını düşünmedik hiç. Bulaştı ve canımızı yaktı. Çok üzgünüz. Hastanede yatarken bir başka arkadaşımızla mesajlaşmış. Son nefesini verirken bile gerideki madenci arkadaşlarına sakın dışarıya çıkmayın, sosyal mesafeyi koruyun. Uzmanların dediklerini yapın diye mesaj vermiş. Bu önemli mesajı çok önemsiyorum bende. Onun bize bıraktığı mesajı algıladık. Bizde madenci arkadaşlara evden çıkmayın diye söylüyoruz."
'LÜTFEN EVDE KALIN? Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, koronavirüs nedeniyle madenci arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını, madencilerin alınan tedbirlere uymasını isteyerek, şöyle konuştu:
"Tüm dünyada ve ülkemizde etkisini yoğun bir şekilde hissettiğimiz koronavirüs salgınından yakın zamanda tedavi altında alınan Kemal Soytürk kardeşimizi kaybetmemin üzüntüsünü yaşıyoruz. Elektrik teknikeri olarak çalışan kardeşimiz bir arkadaşıyla yaptığı mesajlaşmada hastalığın çok ağır geçtiğini ve insanların evde kalması mesajını vermişti. Son sözleri tüm halkımıza 'evde kal' olmuştur. Bu anlamda vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet, camiamıza, sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Bizde tekrar söylüyoruz. Bu hastalıktan kurtulmanın yolu izolasyondur. Bizde evimizde kalarak izolasyonu sağlayacağız. Tüm halkımıza lütfen evde kalın diyorum." ZONGULDAK Koronavirüsten ölen maden işçisini arkadaşları anlattı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Zonguldak, Güncel
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