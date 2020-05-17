ZONGULDAK Koronavirüsü yenen sağlıkçı, işine döneceği günü sabırsızlıkla bekliyor

Koronavirüsü yenen sağlıkçı, işine döneceği günü sabırsızlıkla bekliyorZONGULDAK Atatürk Devlet Hastanesi'nde anestezi ve reanimasyon teknisyeni Abdullah Yenice (22), yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastaların iyileşmesi için verdiği mücadele sırasında salgına yakalandı.

17.05.2020 10:03 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:09
Koronavirüsü yenen sağlıkçı, işine döneceği günü sabırsızlıkla bekliyor
ZONGULDAK Atatürk Devlet Hastanesi'nde anestezi ve reanimasyon teknisyeni Abdullah Yenice (22), yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastaların iyileşmesi için verdiği mücadele sırasında salgına yakalandı. Aynı hastanede 26 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilen Yenice, "Kısa sürede işime geri dönerek arkadaşlarımla mücadeleye devam etmek istiyorum. Sağlık camiası olarak bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz" dedi.
Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde 2 yıldır anestezi ve reanimasyon teknisyeni olarak görev yapan Abdullah Yenice, 16 Nisan'da koronavirüse yakalandı. Yoğun bakımda görev yapan ve koronavirüs hastalarının tedavilerinde görev alan Abdullah Yenice, hemen tedaviye alındı. Testi pozitif çıkan ancak herhangi bir semptomu bulunmayan Yenice, evde karantina altına alındı. Bir haftanın sonunda ateş yükselen Yenice, çalıştığı hastaneye yatırıldı. Yenice, 26 gün süren tedavisinin ardından koronavirüs testinin negatif çıkması üzerine taburcu edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Abdullah Yenice'ye iyileştikten sonra müsteşar aracılığıyla geçmiş olsun mesajını iletti. Abdullah Yenice, şimdi tekrar göreve başlayacağı günü sabırsızlıkla beklediğini söyledi.
İkinci test sonucunu beklediğini ve bir an önce işine dönerek arkadaşlarıyla mücadeleye devam etmek istediğini ifade eden Yenice, "26 gün boyunca virüsün vücudumdan tamamen uzaklaşması için mücadele verdim. Zonguldak'ta vücudumun hem antikor üretip hem de virüsün pozitif seyrettiğini söyledi doktorum. Bunun gibi olan 3 hastaymışız Zonguldak'ta. Sağlık Bakanımız müsteşar aracılığıyla mesajını bana iletildi. Bakanımız 'Sizin gibi fedakar sağlıkçılara minnet duyuyoruz. Çalışmanızın ve azminiz karşılığını mutlaka alacaksınız' yönünde mesajı oldu. Ben de, 'Allah razı olsun sizden ve Cumhurbaşkanımızdan. Süreci çok iyi idare ettiniz. Hep birlikte mücadele veri bu süreci atlatacağız' dedim" diye konuştu.
BİR AN ÖNCE İŞİNİN BAŞINA DÖNMEK İSTİYOR
26 gün boyunca ailesinden ve işinden uzak kalmanın kendisine ağır geldiğini anlatan Yenice, süreci güzel dilek ve mesajlarla atlattığını ifade etti. Şu anda kendini çok iyi hissettiğini belirten Yenice, şöyle dedi:
"Şu an çok iyiyim. İlk negatif sonucumu aldım. İkinci negatif sonucumu aldıktan sonra işime tekrar dönerek bu mücadeleye devam etmek istiyorum. Hastanede arkadaşlarımı yalnız bıraktığımı düşünüyorum. Biz bir aileyiz. Anestezi ailesi olarak, sağlık camiası olarak bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Bu mücadelede yanımızda olan Sağlık Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bir an önce onların arasına yeniden katılmak için gün sayıyorum." ZONGULDAK Koronavirüsü yenen sağlıkçı, işine döneceği günü sabırsızlıkla bekliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Zonguldak, Yenice, Güncel, Haber

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