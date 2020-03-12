Koronavirüs etkisi: Zonguldak'taki tekstil fabrikası 1 milyon tulum talebi aldı!
Zonguldak'ta askeri kıyafet üretimi yapan bir tekstil fabrikası, koronavirüs salgını sonrasında 1 milyon kadar tulum talebi aldığını açıkladı.
Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde bulunan tekstil fabrikası, koronavirüs haberleri sonrasında askeri kıyafet üretimini durdurarak koruyucu tulum üretmeye başladı. Özellikle sağlık görevlilerinin giydiği tulumlarla ilgili birçok ülkeden 1 milyon talep alan fabrika, siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışacak.
BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNDEN 1 MİLYON TULUM İSTENİYOR
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesinde, askeri kıyafet üretimi bırakılarak koronavirüse karşı sağlık görevlilerinin giydiği koruyucu tulum üretilmeye başlanan tekstil fabrikasında, siparişleri karşılamak için vardiya sayısı artırıldı. Fabrikada, Çin, Rusya, İtalya ve İran başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden gelen 1 milyon tulum talebini karşılamak için gece gündüz üretim yapılıyor.
TULUM SİPARİŞLERİ BELDEDE YAŞAYAN KADINLARA İSTİHDAM YARATTI
Çaycuma ilçesinin Karapınar beldesinde askeri kıyafetler üreten tekstil firması, gelen yoğun talep üzerine Çin'de başlayan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgının ardından sağlık görevlilerinin giydiği tam donanımlı koruyucu tulum üretimine geçti. Firma, 15 günde 90 bin adet tulum üretti. Kapasitesini yüzde 100 oranında artıran ve 70 kişilik personelle çalışan firma, istihdama da önemli katkıda bulunuyor. Beldede oturan kadınların çalıştığı firma, talebi karşılamak amacıyla personel alımı için ilan verdi. Firmanın ürettiği tulumlar, başta Çin olmak üzere İtalya ve İran'ın yanı sıra birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Firma kısa süre içinde talep edilen 1 milyon tulumu karşılamak için çalışmasını sürdürüyor.
''ÇİN, İTALYA, RUSYA VE İRAN'DAN ÇOK CİDDİ TALEPLER VAR''
Tekstil firması sahibi Gökhan Gözbaşı, günde 6 bin tulum ürettiklerini söyledi. Çok ciddi bir talep yaşandığını ifade eden Gözbaşı, "Biz TSK'ya kıyafet yapan firmalara çalışıyoruz. Onların işlerini dikiyoruz. Kendi yaptığımız işler de oluyor. Koronavirüs nedeniyle bize de ciddi talepler geldi. Buna binaen yurt dışına ihracat yapan firmalarla temasa geçtik. Onlardan talep oluştu. Bu talebe yönelik üretim yapmaya başladık. Çin, İtalya, Rusya ve İran'dan çok ciddi talepler var. İhracatçı partnerlerimizle birlikte bu işi yürütmekteyiz. Her gün makine ve personelimizi artırmaya çalışıyoruz. Günde ortalama 6 bin civarında tulumlar imal etmekteyiz. İnşallah önümüzdeki günlerde daha çok yapacağız" dedi.
''ÜLKEMİZ BİZE İHTİYAÇ DUYDUĞU AN, PARA İKİNCİ PLANDA OLUR''
Türkiye'de tulum ihtiyacı oluşması durumunda da tüm hazırlıklarını yaptıklarını ifade eden Gözbaşı, şöyle konuştu: "Ana amacımızdan bir tanesi de Allah korusun ülkemizde böyle bir salgın oluşması halinde Türkiye'deki alt yapıya katkıda bulunmak gerekiyorsa stok yapmak. Buna yönelik elemanlarımızı hazırlamaktı. Buna yönelik çalışmalarımız devam etmekte. Salgının baş göstermesi halinde ciddi bir kaynak oluşturmak amacımız. Ülkemiz bize ihtiyaç duyduğu anda para ikinci planda olur. Bu talep doğrultusunda gece gündüz çalışacağız."
Kaynak: DHA