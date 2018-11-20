Zonguldak Kros Yarışmasında Baygınlık Geçirdiler

20 Kasım 2018 Salı 13:47



20 Kasım 2018 Salı 13:47

Zonguldak'ta, Okullar Arası Kros İl Birinciliği müsabakasında baygınlık geçiren öğrencilere öğretmenler ve sağlık görevlileri müdahale etti.Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'nce Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki sahil yolunda düzenlenen müsabakaya merkez ve ilçelerden ortaokul ve lisedeki sporcular katıldı. Öğrenciler, kızlar 3 bin ve erkekler 5 bin metre parkurlarında dereceye girebilmek için ter döktü. Öğrencilerden bazıları parkuru tamamlayamadan, bazıları da bitiş çizgisinde fenalık geçirip kendilerini yere attı. Öğrencilere, öğretmenler müdahale etti. Sporculardan Çağatay Canbaz, bitiş çizgisi yakınında parkuru tamamlayamadan kendini yere bıraktı. Sağlık görevlilerinin müdahalede bulunduğu Canbaz, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Müsabaka hakkında bilgi veren Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Gazel Güven, Yıldız ve genç bayan ve erkek il birinciliği tüm ilçelerden katılımcılarla gerçekleştiriliyor. Yıldız kategorisini bitirdik. Kızlar da 3 bin metre koşuluyor. Genç erkeklerde 5 bin metre koşacaklar. Toplam dört kategoride koşu düzenlendi. dedi.Müsabaka sonunda dereceye giren sporcuların grup müsabakalarında Zonguldak'ı temsil edeceği belirtildi.