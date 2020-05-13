ZONGULDAK Kumarhaneye çevrilen eve polis baskını

Kumarhaneye çevrilen eve polis baskınıZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, kumarhaneye çevrilen eve yapılan baskında, 12 kişi yakalandı.

13.05.2020 15:30 | Son Güncelleme: 13.05.2020 15:34
Kumarhaneye çevrilen eve polis baskını
ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, kumarhaneye çevrilen eve yapılan baskında, 12 kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Belediye Sitesi Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese gece yarısı baskın yapan ekipler, 12 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Kuru sıkı tabanca ve 46 bin 579 lira, 4 bin 250 Euro, 600 dolar ile 10 bin lira değerinde çek ele geçirilen operasyonda çok sayıda kumar malzemesine el koyuldu.
12 kişiye 'sosyal mesafe kurallarına uymadıkları' gerekçesiyle para cezası kesildi. Kumar oynattığı tespit edilen 2 kişi hakkında ise adli soruşturma başlatıldı. ZONGULDAK Kumarhaneye çevrilen eve polis baskını

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Haber

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