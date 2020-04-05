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Zonguldak kurallara uydu, evde kaldı

Zonguldak'ta korona virüs salgını tedbirlerine uyan vatandaşlar evde kaldı.

05.04.2020 17:55 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:56
Zonguldak kurallara uydu, evde kaldı
Zonguldak 'ta korona virüs salgını tedbirlerine uyan vatandaşlar evde kaldı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sokağa çıkma yasağının 65 yaş üzeri ve 20 yaş altına getirilmesi ve hafta sonu tatili olması sebebiyle ekipler tarafından alınan sıkı tedbirler sonrası Zonguldak'ta sokaklar boş kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından vatandaşlar il ve ilçelerde kurallara riayet etti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimleri ve çalışmaları drone yardımıyla havadan görüntüledi. Vatandaşların sokağa çıkmadıkları görüldü.

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Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan belediye başkanları toplantısında Zonguldak ile ilgili açıklamalarda bulundu. Zonguldak'ta akciğer hastası olan vatandaşların sayısının yoğun olduğunu öğrendiğini belirterek Zonguldak konusunda hassas olunmasını isteyen Erdoğan, "Burada maden ocaklarının faaliyetlerini durdurması talimatını verdim. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun faaliyetlerini durdurduğunu öğrendim. Özel işletmeler de bir an önce faaliyet durdursun. Yakından takip edin" açıklamasını yaptı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Zonguldak, Güncel
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