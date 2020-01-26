Zonguldak maaşını biriktiren muhtar, mahallesine 15 taş fırın yaptırdı

Maaşını biriktiren muhtar, mahallesine 15 taş fırın yaptırdı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nin Muhtarı Turan Özmen, biriktirdiği 12 aylık muhtarlık maaşı ve hayırseverlerden topladığı paralarla elde ettiği toplam 85 bin TL ile mahallesine 15 taş fırın ve 70 piknik masası yaptırıp, halkın kullanımına sundu. Mahalleli kadınlar, taş fırınlarda ekmek ve pide yapmaya başladı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli Turan Özmen, yaşadığı Tepeköy Mahallesi için 31 Mart 2019'da muhtar adayı oldu. Özmen, mahallede seçim propagandası yaparken seçilmesi halinde muhtarlık maaşını mahalleye hizmet etmek için kullanacağı vaadinde bulundu. Özmen, 2 bin 500 kişinin yaşadığı mahallede 336 oy alarak muhtar seçildi. Muhtarlık maaşını biriktiren Özmen, hayırseverlerin de desteğiyle mahallesine 15 taş fırın ve 70 piknik masası aldı. Özmen, taş fırın ve masaları mahallenin birçok noktasına kurarak halkın hizmetine sundu. Evlerinde hazırladıkları ekmek, pide ve lahmacun gibi yiyecekleri taş fırınlarda pişiren kadınlar, muhtarın hizmetinden memnuniyet duydu.

'VATANDAŞIMIZ ÇOK MEMNUN'

Seçimlerden önce devletin verdiği muhtarlık maaşını millete harcayacağı sözünü verdiğini ifade eden Özmen, "31 Mart seçimlerinde biz seçim çalışmaları süresince vatandaşlarımıza özelikle şunu söyledik. Seçilirsek yapacağımız faaliyetler içinde taş fırınlardan ve ormancı piknik masalarından mahallemize alacağımızın vaadinde bulunduk. Bunlar maddiyata dayalı şeylerdi. Vatandaşlarımızın birçoğu buna inanamadı. Seçimleri kazandıktan sonra ilk işimiz muhtarlık maaşını 2 aylık parasıyla taş fırın almaya başladık. Sonra birazda biz fedakarlık yaparak 12 aylık maaşı da ekleyerek 85 bin TL harcama yaparak 15 taş fırın ve ormancı piknik masalarını mahallelerimize dağıttık. Vatandaşlarımız çok memnun" dedi.

Taş fırında ekmek pişiren Gülhan Sevim de muhtar Özmen'e teşekkür ederek, "Muhtarımızdan Allah razı olsun. Muhtarımız sözünü tuttu. Onun sayesinde mahallede fırında ekmek yapıp komşularımızla birlikte çay demleyerek yiyoruz. Kadınlar bir araya gelerek imece usulü emekte yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA