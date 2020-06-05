Zonguldak Maden işçisinin koronavirüs testi pozitf çıktı

Maden işçisinin koronavirüs testi pozitf çıktıTÜRKİYE Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde çalışan maden işçisi S.K.'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

05.06.2020 00:39 | Son Güncelleme: 05.06.2020 00:46
Maden işçisinin koronavirüs testi pozitf çıktı
TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde çalışan maden işçisi S.K.'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.
TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında çalışan bir işçi, göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan test sonucu işçide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Maden işçisi, Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
1 Haziran'da iş başı yaparak bir gün yeraltında çalışan işçinin temas ettiği aynı vardiyadaki işçiler evlerinde izole edildi. Gece vardiyasında çalışan işçiler ise ocağa alınmadı. Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin filyasyon çalışmasının sürdürdüğü öğrenildi.
Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, filyasyon çalışmasının devam ettiğini ifade ederek, Gece vardiyasına gelen arkadaşlarımızın madene girişleri iptal edildi. Filyasyon taraması sonucu başka vakaların çıkmasından endişe ediyoruz? dedi. Zonguldak Maden işçisinin koronavirüs testi pozitf çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Türk Tarih Kurumu, Maden, İşçi, Güncel, Haber

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