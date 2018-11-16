Zonguldak Maden İşçisinin Yaptığı Kömürden Atatürk Büstü Koruma Altına Alındı

Zonguldak
'ta, maden işçisinin kömürden yaptığı Atatürk
büstü, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi'nde koruma altına alınarak sergileniyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu
Müessesi'nde çalışan Hamdi Türkölç isimli maden işçisi tarafından 23 yıl önce yapılan ve 2 tane olan kömürden Atatürk büstünün birisi Anıtkabir
'de bulunurken, diğeri ise 1995 yılında merhum Hamdi Türkölç'ün oğlu Hüseyin Türkölç tarafından üniversitenin Bülent Ecevit Üniversitesi Maden Mühendisliği Fakültesi'ne bağışlandı. Türkiye'de kömürden yapılan ilk Atatürk büstü olma özelliği taşıyan büst, bir süre fakültede ziyaretçilere ve öğrencilere sergilendi. Ancak büstün zamanla kömürün hava ile teması sonrası zarar görebileceği düşünülerek Maden Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu ve fakültede bulunan diğer hocalar tarafından koruma altına alındı. Atölye çalışanları ile birlikte hazırlanan plan çerçevesinde büst, hava almayacak şekilde cam bir fanusun içine yerleştirildi. Işıklandırma çalışması da yapılan büst, üniversitenin Mühendislik Fakültesi'nde sergiye açıldı. Özellikle öğrenciler tarafından ilgi odağı olan büstün 20 kilogram ağırlığında olduğu öğrenildi.
Zonguldak'ın kömür madenleri ile tanındığına dikkat çeken Maden Mühendisliği Fakültesi'nde görevli teknik personel Ali Rıza Öztürk
, Zonguldak kömürle var olduğu için Hamdi Türkölç, taşkömüründen kendisi oyma çalışması ile Atatürk büstü yapmış ve üniversitemize bağışlanmış. Biz de bu büstü değerlendirip muhafaza altına aldık. Hava almaması gerekiyor. Hava almayacak şekilde yaptık. Çalışmayı tamamlayarak büstü buraya koyduk. Çok beğenildi. Gelen kişilerin de ilgisini görüyor. dedi.
Maden İş,Zonguldak,Mustafa Kemal Atatürk