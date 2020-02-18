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Zonguldak maden ocağında fenalaşan işçi öldü

Maden ocağında fenalaşan işçi öldüZONGULDAK'ta özel bir maden ocağında üretim sırasında fenalaşan işçi Recep Bilgin, yaşamını yitirdi.

18.02.2020 15:45 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:48
ocağında fenalaşan işçi öldü
ZONGULDAK'ta özel bir maden ocağında üretim sırasında fenalaşan işçi Recep Bilgin, yaşamını yitirdi. Bilgin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Gelik beldesindeki özel firmaya ait maden ocağında bu sabah üretim sırasında işçilerden Recep Bilgin fenalaştı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Recep Bilgin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bilgin, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilgin'in ölümü üzerine soruşturma başlattı. Bilgin'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
Zonguldak maden ocağında fenalaşan işçi öldü

Recep Bilgin, Maden, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA


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