Zonguldak 'Madenciler Ölünce Hatırlanıyor'

Zonguldak
'ta, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü
'nde yerin metrelerce altında çalışan maden işçileri, çalışma zorlukları ve geçim dertlerine rağmen mesleklerini severek yapıyor. Maden işçisi Günaydın Demirel kazalar olunca, ölünce hatırlandıklarını belirterek, Biz kazalar olunca, ölümler olunca hatırlanıyoruz. Bunlar için üzülüyoruz. Yerin altında binlerce işçi çalıştığını, ekmek mücadelesinde olduklarının bilinmesini istiyoruz. dedi. Emeğin başkenti olarak bilinen Türkiye
'nin en büyük taşkömürü havzası Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu
(TTK) ve özel maden şirketlerinde çalışan yaklaşık 12 bin işçi bulunuyor. Bu sayı ruhsatsız kaçak ocaklarda çalışan işçilerde eklendiğinde daha da artıyor. Zonguldak'ta TTK, özel ve kaçak ocaklarda her yıl ortalama 10 işçi hayatını kaybediyor. 2018 Aralık ayına kadar geçen sürede ölen 8 işçinin tamamı kaçak ocaklarda hayatını kaybetti. Yerin metrelerce altında, insan bedeninin güçlükle girebildiği derinliklerde kömür kazarak alın terleriyle ekmek parasını kazanan madenciler, çalışmaktan ve geçim derdinden tüm dünyada kutlanan madenciler gününü bile hatırlamakta güçlük çekiyor.
EN BÜYÜK HAYALLERİ SAĞSALİM EMEKLİ OLABİLMEK Kilimli
ilçesine bağlı özel maden şirketinde çalışan maden işçilerinin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü
'nde çalışmalarının 1 gününü DHA
ekibi görüntüledi. Servisle işe gelen maden işçileri, kıyafetlerini değiştirdikten sonra yerüstündeki hazırlıklarını yapıyor. Yeraltında kullanacakları tahkimatları hazırlayan işçiler, ardından ocağa inerek 8 saat boyunca kömür kazıp ekmek paralarını kazanıyor. 11 yıllık maden işçisi Günaydın Demirel, tüm maden işçilerine kazasız mesailer dileyerek Dünya Madenciler Günü'nü kutladığını söyledi. İşçilerin tüm isteğinin kazasız, sıkıntısız, sağlıklı bir şekilde çalışmak ve emekli olabilmek olduğunu belirten Demirel, şöyle dedi
Dünya madencileri gününde devam ediyoruz çalışmaya. Biz garip madenciyiz. Yeraltında şehitlerimiz oluyor. Kaçak ocaklarda olsun, diğer ocaklarda olsun. Biz kazalar olunca, ölümler olunca hatırlanıyoruz. Bunlar için üzülüyoruz. Yerin altında binlerce işçi çalıştığını, ekmek mücadelesinde olduklarının bilinmesini istiyoruz. Biz burada aile gibiyiz. Birlikte işe geliyoruz, birlikte gidiyoruz. Tahkimatımızı yapıyoruz. Kömür çıkarıyoruz. İşten çıktığımız zaman ailemizi arıyoruz. 'Biz çıktık, bir sıkıntımız yok' diyoruz. Evden çıkarken de çoluk çocuğumuz, eşimiz bize 'hayırlı işler' demesi yetiyor. İşçi dayanışması çok önemli. Biz burada kardeş gibi aile gibi yaşıyoruz. Aynı masada yemek yiyoruz. Birlikte yer altında çalışıyoruz. Madenci dayanışması çok farklı.
İşçilerden Abdülkadir Ese, 10 yıldan bu yana maden işçisi olarak çalıştığını anlatarak, İster istemez yoruluyorsunuz. Beden gücüyle çalışılan meslek olduğu için biraz yorucu olabiliyor. Biz alıştık. Bizi en çok ocaklarda ki ölümler üzüyor. O ocaktaki arkadaşlarımızla birebir aynı üzüntüyü yaşıyoruz. dedi.
MADEN MÜHENDİSİ 'GÜVENLİK OLMAZSA OLMAZIMIZ'
İşçilerden sorumlu maden mühendisi Samet Akduman (27) işçilerin gerekli tertibatı almalarının ardından ocağa girdiklerini, çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi. İşçilerin sağ salim mesailerini bitirmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Akduman, İşçiler alın terleriyle ekmek paralarını kazanmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizde onların iş sağlığı ve güvenliği konusunda güvenli ortamda çalışmaları için gerekli önlemleri alıyoruz. Ocak içinde havalandırma en önemli şeylerden biri. Hava gazlarını ölçüyoruz. Yanımızda el cihazıyla sürekli kontrol ediyoruz. Ocak içinde ayrıca gaz ölçen istasyonlarımız var. Güvenlik olmazsa olmazımız. Bu şekilde hep birlikte ekmek paramızı kazanıyoruz. diye konuştu.
Maden şirketi sahibi Mustafa Bektaş
ise işçilerle aile gibi olduklarını, çoğu işçiyle yıllardır birlikte çalıştıklarını söyleyerek, Patron işçi ilişkimiz yok. Herkes işini yapıyor. Hepsi benim arkadaşım. Tüm işçilerin Dünya Madenciler Günü'nü kutluyorum. Yaklaşık 160 kişiye istihdam imkanı sağlıyoruz. dedi.
Maden İş,Aralık,Zonguldak
04 Aralık 2018 Salı 15:13