05.07.2019 10:40
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Zonguldak merkezli 4 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

Zonguldak merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullanıcıları ve örgütsel faaliyetlere yönelik soruşturma kapsamında Zonguldak, Yozgat, Ankara ve Kayseri'de gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 2 Temmuz'da Zonguldak, Yozgat, Ankara ve Kayseri'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 8 zanlı gözaltına alınmıştı. Zonguldak merkezli 4 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
Kaynak: AA
Zonguldak, Güncel

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