Haberler » Güncel » Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlı adliyeye sevk edildi.

21.10.2019 10:38Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Zonguldak merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlı adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar kapsamında Zonguldak'tan polis koleji ve polis akademisi sınavlarına katılan, kazanan ve mezun olan, FETÖ mahrem yapılanması içinde bulundukları iddia edilen ve çeşitli üniversitelerde eğitim gördükleri belirtilen 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.
Öte yandan şüphelilerin, 17-25 Aralık süreci sonrasında polis kolejine yerleştirildiği öğrenildi.
Operasyon
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 18 Ekim'de, Zonguldak, İstanbul, Bolu, İzmir ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Adresinde bulunamayan bir zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:04 Posof'ta boşalan köyler yeniden dolmaya başladı
12:08 Özel çocuklardan Mehmetçiğe selam
12:08 Edirne'den kısa kısa
12:08 Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatını protesto amacıyla konuşma yapmaktan vazgeçenlerin demokrasiyi...
12:08 Barış Pınarı Harekatı
12:03 Çiftçilere 380 ton sertifikalı tohumluk dağıtıldı
12:08 Üniversiteye bağışlanan kadavra, 8 yıl sonra gömüldü
21.10.2019 12:09:51