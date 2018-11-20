Zonguldak Merkezli 6 İlde "Kripto" Fetö/pdy Operasyonu

Zonguldak merkezli 6 ilde ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ/PDY üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.<br><br>Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki FETÖ/PDY üyelerine yönelik soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri dün sabah saatlerinde eş zamanlı olarak İstanbul, Ankara, Balıkesir, Kırklareli, Van ve Malatya'da operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 7'si gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin ise yakalanması için ise çalışmalar sürüyor. - ZONGULDAK