Zonguldak Merkezli Fetö Operasyonu: 7 Gözaltı

ZONGULDAK merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak, haberleşen 7 kişi gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak, haberleşen Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) içindeki FETÖ/PDY üyelerine yönelik soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, dün sabah Zonguldak merkezli İstanbul
, Ankara
, Balıkesir
, Kırklareli
, Van ve Malatya
'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken, 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. - Zonguldak