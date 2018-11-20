20 Kasım 2018, 12:06
»»

Zonguldak Merkezli Fetö Operasyonu: 7 Gözaltı

Zonguldak Merkezli Fetö Operasyonu: 7 Gözaltı

ZONGULDAK merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak, haberleşen 7 kişi gözaltına alındı.

ZONGULDAK merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak, haberleşen 7 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak  Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak, haberleşen  Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki FETÖ/PDY üyelerine yönelik soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü  Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün sabah Zonguldak merkezli İstanbulAnkaraBalıkesirKırklareli, Van ve  Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken, 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. - Zonguldak
20 Kasım 2018 Salı 12:06