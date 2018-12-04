Zonguldak Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri
'ndeki (TSK
) "kripto" yapılanmasına yönelik Zonguldak
merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddia edilen 6 muvazzaf asker ile KHK ile ihraç edilen 2 askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince, Zonguldak, İstanbul
, Kocaeli
, Edirne
, Yozgat
ve Siirt
'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve dokümanlara el konuldu.
Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
04 Aralık 2018 Salı 10:02