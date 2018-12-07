Zonguldak Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri
'ndeki (TSK
) yapılanmasına yönelik Zonguldak
merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Olay
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca, örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 4 Aralık
'ta "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen 6 muvazzaf asker ve KHK ile ihraç edilen 2 askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince Zonguldak, İstanbul
, Kocaeli
, Edirne
, Yozgat
ve Siirt
'te eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.
TSK,Zonguldak
07 Aralık 2018 Cuma 10:32