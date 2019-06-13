Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK
) "kripto" yapılanmasına yönelik Zonguldak
merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla 3 muvazzaf asker ile ihraç edilen 3 asker, 3 öğretmen ve 1 mühendis hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince Zonguldak merkezli Eskişehir
, Elazığ
, Kütahya
, Muğla
, Amasya
ve Kırıkkale
'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgütün mahrem imamı olduğu öne sürülen zanlının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve dokümanlara el konuldu.
Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AATSK
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