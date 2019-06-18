Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Zonguldak
merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütsel faaliyetlere yönelik çalışmalar kapsamında 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince Zonguldak merkezli İstanbul
, Konya
, Karaman
,Ankara
ve Manisa
'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 13 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve dokümanlara el konuldu.
Gözaltına alınanlar arasında KHK ile ihraç edilen polis, öğretmen, doktor, kurum çalışanları, araştırma görevlileri ve özel sektör çalışanları olduğu öğrenildi.