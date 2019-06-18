18.06.2019 12:52
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Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Zonguldak merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Zonguldak merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütsel faaliyetlere yönelik çalışmalar kapsamında 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak merkezli İstanbul, Konya, Karaman,
Ankara ve Manisa'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 13 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve dokümanlara el konuldu.
Gözaltına alınanlar arasında KHK ile ihraç edilen polis, öğretmen, doktor, kurum çalışanları, araştırma görevlileri ve özel sektör çalışanları olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Zonguldak, Güncel

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