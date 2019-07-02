02.07.2019 11:37
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Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Zonguldak merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ByLock kullanıcıları ve örgütsel faaliyetlere yönelik çalışmalar kapsamında, 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak merkezli Yozgat, Ankara ve Kayseri 'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 firari şüpheliyi arama çalışması devam ediyor.
Kaynak: AA
Zonguldak , Güncel

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