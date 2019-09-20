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Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20.09.2019 20:38Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Zonguldak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullanıcıları ve örgütsel faaliyetlere yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Zonguldak'ın yanı sıra Aydın, Muğla ve Kırıkkale'de aralarında eski polis memuru, özel sektör çalışanı ve öğretmenlerin bulunduğu şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan M.K.A, E.İ, M.B, S.A.P, A.T, M.K, M.Ç, A.K. ve F.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.K.A. ile M.B tutuklanırken diğer zanlılar adli kontrol şartıyla salıverildi.

Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA

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