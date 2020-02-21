Haberler » Güncel » Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Haber

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Zonguldak merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

21.02.2020 20:26 | Son Güncelleme: 21.02.2020 20:27Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı
merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Zonguldak, Ankara, İstanbul, Isparta, Kocaeli, Osmaniye, Konya ve Bursa'da 18 Şubat'ta düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen M.Y, E.K, F.E.Ö, K.K, F.Y, H.B.B, E.A, H.Z, M.M, M.O, O.D, A.D. ve B.B.P. geniş güvenlik önlemi altında adliyeye gönderildi.

Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden F.E.Ö, F.Y. ve M.M. tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 20:45:52