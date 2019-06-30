30.06.2019 11:20
Haberler » Güncel » Haber

Zonguldak merkezli terör operasyonu

Zonguldak merkezli terör operasyonu

Zonguldak merkezli 4 ilde yasa dışı sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları, suçu ve suçluyu övdükleri iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.

Zonguldak merkezli 4 ilde yasa dışı sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları, suçu ve suçluyu övdükleri iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütsel faaliyetlere yönelik soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Zonguldak, İstanbul , Antalya ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 zanlı, "sol terör örgütlerinin propagandasını yapmak", "suçu ve suçluyu övmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bilgisayar ve örgütsel dokümanlara el konuldu.
Kaynak: AA
Zonguldak , Güncel

Son Dakika Haberleri
13:22 Şanlıurfa'da evinin damından düşen kişi öldü
13:22 Hava sıcaklığı 35 dereceye yükseldi sahiller doldu
13:21 Kızının öğrencisi olabilmek için 65 yaşında sınava girdi
13:19 Berivan öğretmen Mutlu Sınıf Projesi ile öğrencileri okula bağladı
13:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japon dostlarımızla gönül birlikteliğimizi devam ettirmenin mutluluğunu...
13:18 Akkuş'ta "kaz çiftliği" kurdu siparişlere yetişemiyor
13:18 Ödüllü balın üretim yöntemini torunlarına öğretiyor