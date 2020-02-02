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Zonguldak minibüs ile otomobil çarpıştı 12 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı 12 yaralıZONGULDAK'ta, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 12 kişi yaralandı.

02.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:06
Minibüs ile otomobil çarpıştı 12 yaralı
ZONGULDAK'ta, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 12 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Zonguldak- Ankara yolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Hayrullah Bayramoğlu yönetimindeki 42 CHT 27 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ersin Sipahi'nin kullandığı 67 M 0370 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 12 kişi, yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, sürücü Hayrullah Bayramoğlu ile Nihal Çakmaklı, Sakine Bora, Buse Altıntaş, Furkan Keskin, Caner Ertürk, Sadettin Akçay, Azize Nur Çakmaklı, Pakize Bayramoğlu, Hüseyin İmamoğlu, Elif Keloğlu ve Fatma Keloğlu ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Zonguldak minibüs ile otomobil çarpıştı 12 yaralı

Zonguldak, Güncel

Kaynak: DHA


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