Zonguldak Müftüsü Rüstem Can Düzce Müftüsü oldu
DÜZCE (İHA) – Düzce İl Müftülüğü'ne müftü ataması gerçekleşti.
08.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:36
Cumhurbaşkanlığı'nın 115 nolu kararına göre boş olan İl Müftülüğüne Zonguldak Müftüsü Rüstem Can atandı. Müftü Rüstem Can, daha önce bazı açıklamaları nedeni ile ülke gündeminde uzun bir süre gündemde kalmıştı. Rüstem Can Düzce İl Müftülüğüne atanmasının ardından 15 gün sonra görevine başlayacağı öğrenildi. - DÜZCE
Kaynak: İHA
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