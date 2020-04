Zonguldak Müftüsü Rüstem Can Düzce Müftüsü oldu

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Müftülüğü'ne müftü ataması gerçekleşti. Buna göre Cumhurbaşkanlığı'nın 115 nolu kararına göre Zonguldak İl Müftüsü Rüstem Can, Düzce İl Müftüsü olarak atandı.Cumhurbaşkanlığı'nın 115 nolu kararına göre boş olan İl Müftülüğüne Zonguldak Müftüsü Rüstem Can atandı. Müftü Rüstem Can, daha önce bazı açıklamaları nedeni ile ülke gündeminde uzun bir süre gündemde kalmıştı. Rüstem Can Düzce İl Müftülüğüne atanmasının ardından 15 gün sonra görevine başlayacağı öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA