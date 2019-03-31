Zonguldak Muhtarlık Seçiminde Silahlı Kavga 8 Yaralı

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Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Çırgan köyünde muhtarlık seçim sonuçları sayıldığı sırada çıkan kavgada, Hasan K.?nın av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu 8 kişi yaralandı.Olay, Kozlu'ya bağlı Çırgan köyünde meydana geldi. Seçim sonuçları sayıldığı sırada iki rakip muhtar arasında tartışma çıktı. Tartışmaya muhtar adaylarının yakınları da katıldı. Bu sırada yakındaki evine giden bir muhtar adayının arkadaşı Hasan K., av tüfeğini alarak seçimin yapıldığı yere gitti. Hasan K., av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş etmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Vücutlarına saçmalar isabet eden 8 kişi, vatandaşlar tarafından araçlarla Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı. 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Jandarma ekipleri, olayın ardından ormanlık alana kaçan Hasan K.'yı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Hasan K.'nın jandarmadaki işemleri devam ediyor.GÖRÜNTÜLER GEÇİLECEKGürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)-(Tür: Yurt)