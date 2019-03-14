Zonguldak Nasa'nın Yarışmasında Dünya İkincisi Olan Uzay Takımı, Tekrar ABD Yolcusu

Nasa'nın yarışmasında dünya ikincisi olan uzay takımı, tekrar ABD
yolcusu
ABD'de geçen yıl düzenlenen 'Model Uydu Yarışması'nda dünya ikincisi olan, Bülent Ecevit Üniversitesi
(BEÜ) Grizu-263 Uzay Takımı, bu sene de ön elemeyi geçerek, finale kaldı. ABD'ye gidecek takım üyeleri, bu sene dünya birinciliğini hedeflediklerini söyledi.
BEÜ Grizu-263 Uzay Takımı, 8 Haziran 2018'de ABD'nin Teksas
eyaletinde gerçekleştirilen, Amerikan Uzay Bilimleri Derneği ve Amerikan Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü'nce (NASA
) organize edilen 'Model Uydu Yarışması'nda, tasarladıkları uyduyu 700 metre yüksekliğe fırlatmayı başararak, Manchester
Üniversitesi'nin ardından dünya ikincisi oldu. Birçok ülkedeki üniversiteleri geride bırakarak, büyük başarı elde eden BEÜ Grizu-263 Uzay Takımı, bu yıl da aynı yarışmaya başvurdu. Dünyadaki çeşitli üniversitelerden 93 takım tarafından başvuru yapılan ön elemeleri, Grizu-263 Uzay Takımı ile birlikte 40 takım geçti. NASA ve Amerikan Astronot Topluğu (American Astronautical Society) yetkilileri, ön elemeyi geçen takımlarla telekonferans ile mülakat yaptı. Grizu-263, 100 üzerinden 98,26 puan alarak, mülakatı ilk 5 içinde tamamladı ve 14- 16 Haziran'da ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Houston şehrinde düzenlenecek finale katılmaya hak kazandı.
HEDEF DÜNYA BİRİNCİLİĞİ
BEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, takımın bu yıl dünya birinciliği gibi daha büyük başarılara imza atacağına inandığını söyledi. Takımın yarışma için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Prof.Dr.Ekmekçi, şöyle dedi
Geçen yılki yarışmamızda kullandığımız uygunun içerisinde yumurta taşımaktaydı. Bir rokete yüklenmekte bu sistem. 700 metreye fırlatılmakta roket. Modül 700 metrede modülümüz roketten ayrılmakta ilk başta kalkanı açarak hızını azaltmakta. 400 metrede ise ikinci modülümüz ayrılıyor ve içerisinde kırılgan malzeme ifade eden bir yumurta taşımaktadır. Burada misyon marsa malzeme gittiğinde nasıl şekilde indirileceğini göstermekte. Bu sistem geçen yıl dünya 2'ncisi oldu. Bu yılki misyon biraz daha farklı. Benzer bir modül sistemi yapılacak. Ekip bunun için hazırlanıyor ve yakın bir zamanda bu modülümüzde hazır olacak. Umarım yeni bir başarıyla karşınıza çıkacağız.
BEÜ Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Elektrik Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Durdali Atılgan da takıma yeni katılan öğrencilerle bu yıl dünya birinci olmak için mücadele edeceklerini söyledi. Elde ettikleri başarıyı lise ve birçok okulda gelecek nesillere anlattıklarını ifade eden Atılgan, Hiçbir zaman durmadık zorlukları aştık ve dünya 2'ncisi olduk. Bu yılda yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte yeni bir yarışmaya katılacağız. Ayrıca bu başarıları lise ve okullara gidip gelecek nesillere bu başarının herkesin başarabileceğini anlatıyoruz. İnşallah bu yarışmada da dünya 1'inciliğini elde edeceğiz dedi.
Bülent Ecevit Üniversitesi, NASA, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Kaynak: DHA