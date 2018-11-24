Zonguldak Öğretmen ve Öğrencilerden 'Öğretmenler Günü' Klibi

Öğretmen ve öğrencilerden 'Öğretmenler Günü' klibi Zonguldak
'ın Alaplı
ilçesinde öğretmenler ve öğrencilerin Öğretmenler Günü'ne özel seslendirdikleri 'Benim adım öğretmen' şarkısının klibi sosyal medyada ilgi gördü.
Alaplı'da İMKB Anadolu Öğretmen Okulu öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan ekip 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 'Benim adım öğretmen' şarkısını seslendirdi. Farklı yerlerde çekilen klipte öğrenci ve öğretmenler yer aldı. İMKB Anadolu Öğretmen Okul Müdürü
Ersin Güler, klibin öğrenciler tarafından 3 haftada hazırlandığını söyledi. Sosyal medyada paylaşılan klip büyük ilgi gördü.
Zonguldak,Alaplı
24 Kasım 2018 Cumartesi 17:54