Zonguldak Okul Müdürü 23 Yılda 56 Kitap Yazdı

Okul müdürü 23 yılda 56 kitap yazdıZONGULDAK ( DHA ) - ZONGULDAK'ta, bir lisede müdürlük yapan Ali Özdemir , 23 yılda mesleki dalında, edebiyat ve kişisel gelişim gibi birçok alanda 56 kitap yazdı. Ali Özdemir elektrik elektronik, bilgisayar, kişisel gelişim, İngilizce, toplam kalite ve kodlama gibi bir çok alanda kitaplarının yayınlandığını belirterek, 23 yıllık süreçte 56 tane kitap hazırladım. Okuldan sonra mesaiden kalan zamanımı kitap yazmaya ayırıyorum. Kitap insanın bakış açısını çok değiştiriyor. dedi. Kozlu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 'nde 4 yıldır müdür olarak görev yapan Ali Özdemir, 23 yılda 56 kitap yazdı. 23 yıl boyunca hiç tatil yapmadığını, bütün zamanımı kitaplara ayırdığını söyleyen Ali Özdemir, 30 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Mesleğimizi yaparken bu mesleğe bir katkımız olsun diye düşünerekten elektrik elektronik, bilgisayar, kişisel gelişim, İngilizce, toplam kalite ve kodlama gibi bir çok alanda kitaplar hazırlamaya çalışıyorum. 23 yıllık süreçte 56 tane kitap hazırladım. Bu kitapları Türkiye ve ulusal alanda yayın yapan yayın evleri basıp dağıtıyor. Benim tek hobim kitap yazmak ve kitap okumak. dedi.Her öğretmenin kitap yazmasını isteyen Ali Özdemir, 24 Kasım vesilesiyle bütün meslektaşlarımın öğretmenler gününü kutluyorum. Onlara şu mesajı vermek istiyorum. Benim bir hayalim var. Her öğretmenin kitap yazması. Her öğretmen kitap yazabilir. Ülkemize bir katkıda bulunmak için her öğretmen bir tane de olsa kitap yazabilir. 1 milyon öğretmenimizin ve 150 bin akademisyenimizin hepsi bir kitap yazmış olsa Türkiye bambaşka bir yerde olacaktır. Öğretmenler olarak araştırmacı, sorgulayıcı, dünyayı takip eden bir yapıya bürünmemiz lazım. Ben şuna inanıyorum, mesleki teknik eğitim iyileşmeden, kalitesi artmadan, iyi zanaatkarlar yetiştirmediğimiz sürece üretim yarışında başarılı olamayacağız. diye konuştu.Ali Özdemir yaklaşık 20 kitabının üniversitelerde kaynak olarak kullanıldığını ifade ederek, şöyle konuştuKitaplarımın 10 tanesi elektrik, 10 tanesi elektronik üzerinedir, 6 tanesi bilgisayar üzerine, iş güvenliği, otomasyon, mekatronik ve kodlama üzerine kitaplarım var. Bu kitapların bazıları lise seviyesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı ve okullarda da kullanılıyor. Bazıları üniversitelerde ders olarak okutuluyor. Şu anda 20 kadar kitabım üniversitelerde kaynak olarak kullanılıyor. Sadece bununla da sınırlı kalmadı. Popüler kültür, şiir dünyası, FETÖ'nün darbe girişimi gibi alanlarda hazırladığım kitaplarım da var. Bunlar genellikle öğrencilere değil de sivil halka yönelik yazılmış kitap niteliğindeler. 23 yılda yaklaşık 1 milyon adet bir kitap satışı oldu. Para için değil, Türkiye'de zaten kitaptan para kazanmak zor. Bunun manevi hazzı anlatılamaz. Ben bilginin güç olduğuna inanan birisiyim. Üniversitede okuyan bir oğlum var. Ancak benim asıl çocuklarım kitaplarım. 23 yıldır hiçbir gün dahi tatil yapma, izin kullanma imkanım olmadı. Okuldan sonra mesaiden kalan zamanımı kitap yazmaya ayırıyorum. Kitap insanın bakış açısını çok değiştiriyor.