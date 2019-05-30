"Zonguldak Okuyor" yarışması

Zonguldak
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından düzenlenen "Zonguldak Okuyor" yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Merkez
Öğretmenevi salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde, il genelinde yaklaşık 17 bin öğrenci ve velinin 3 kitap okuyarak katıldığı yarışmada dereceye giren 47 öğrenci ve veliye ödülleri protokol üyelerince takdim edildi.
Törene, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, İlçe Milli Eğitim müdürleri, müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
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Kaynak: AA