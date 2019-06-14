Feci kazadan sağ kurtulan sürücü yıkıldı! "Bu acıya nasıl dayanırım" diyerek feryat etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı. İtfaiye ekipleri, sedyeye koydukları yaralılara halatlara tutunarak yukarı çıkarırken, sürücü, 'Ben bu acı ile nasıl yaşarım" diyerek ağladı.

Kaza öğle saatlerinde, Zonguldak- İstanbul yolunun Soğanlı rampaları mevkiinde meydana geldi. Devrek ilçesinden Ereğli'ye düğün alışverişi yapmaya gelen Okan Altunay (29) idaresindeki 67 YD 565 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ormana uçtu. Yaklaşık 15 metreden aşağı düşerek ağaçlara takılan otomobili görenler, durumu polis ve 112 Acile haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri otomobilin bulunduğu yere indi. Kazada, otomobilde bulunan Güler Aksakal (50) yaşamını yitirirken, yaralanan Okan Altunay, Selahattin Aksakal (54), Halime Köroğlu (32), Oktay Köseoğlu (32) ve Mürvet Altunay (53) itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Sedyeye konulan yaralılar halata tutunan itfaiyeciler tarafından yola çıkarıldı. Hafif yaralanan Okan Altunay, "Ben bu acı ile nasıl yaşarım?" diye feryat ederek, ağladı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.