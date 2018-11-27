Zonguldak Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Otomobil takla attı: 3 yaralı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Zonguldak- İstanbul
Karayolu'nun Soğanlı rampalarında meydana geldi. Ereğli istikametine giden Tubuhan Aksoy(33) yönetimindeki 34 BD 9947 plakalı otomobil, yağışlı havada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada, sürücü Tubuhan Aksoy, eşi Emel Aksoy (36) ve 3 yaşındaki çocukları Ömer Faruk Aksoy
yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın sırasında küçük çocuğun oyuncakları etrafa yayıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi
Kazanın ardından otomobil çekiciye kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.
Zonguldak