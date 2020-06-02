Zonguldak Otomobilin girdiği iş yerini görünce sinir krizi geçirdi

Otomobilin girdiği iş yerini görünce sinir krizi geçirdiZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde, kontrolden çıkarak lastik tamirhanesine giren otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

02.06.2020 00:22 | Son Güncelleme: 02.06.2020 00:28
Otomobilin girdiği iş yerini görünce sinir krizi geçirdi
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde, kontrolden çıkarak lastik tamirhanesine giren otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. İş yerine gelen Halil Özaydın ise gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Gülüç köprü çıkışında meydana geldi. Melikşah Aydoğdu yönetimindeki 41 DE 464 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak lastik tamirhanesine çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Melikşah Aydoğdu, kazadan şans esire yara almadan kurtuldu. Aydoğdu, kontrol amaçlı ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.
Otomobilin çarptığı iş yerinde ise hasar oluştu. Kazayı haber alarak iş yerine gelen Halil Özaydın, otomobil sürücüsü Aydoğdu'ya tepki gösterdi. Sinir krizi geçiren Özaydın'ı polis ve vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Kazada hurdaya dönen otomobil çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Zonguldak Otomobilin girdiği iş yerini görünce sinir krizi geçirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Melikşah, Gülüç, Güncel, Haber

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