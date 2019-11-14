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Zonguldak-otomobilin kadına çarpma anı güvenlik kamerasında

Otomobilin kadına çarpma anı güvenlik kamerasındaZonguldak'ta kavşaktan dönüş yapan otomobil, Yasemin Sarı'ya (46) çarptı.

14.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:20
Otomobilin kadına çarpma anı güvenlik kamerasında
'ta kavşaktan dönüş yapan otomobil, Yasemin Sarı'ya (46) çarptı. Yaralanan kadın tedavi altına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza sabah saatlerinde Acılık Caddesi'nde meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapan H.N. (46) idaresindeki 67 ED 860 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Yasemin Sarı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Yasemin Sarı'nın yardımına sürücü ve çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı kadın, olay yerine gelen ambulans ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yasemin Sarı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kavşaktan dönüş yapan otomobilin, yolun karşısına geçmeye çalışan Yasemin Sarı'ya çarpması ve Sarı'nın çarpmanın etkisiyle yere savrulması yer aldı. Görüntülerde araç sürücüsünün koşarak kadının yardımına koştuğu anlar da yer aldı.
Zonguldak-otomobilin kadına çarpma anı güvenlik kamerasında

Zonguldak, Güncel

Kaynak: DHA


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