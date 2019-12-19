Haberler » Güncel » Zonguldak otomobilin yayalara çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Haber

Zonguldak otomobilin yayalara çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Otomobilin yayalara çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, otomobil yolun karşısına geçmek isteyen iki kadına çarptı.

19.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:45
Otomobilin yayalara çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, otomobil yolun karşısına geçmek isteyen iki kadına çarptı. Kazada iki kadın ile otomobilde bulunan bir kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde Ereğli-Devrek Karayolu Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Burçin A.(35) yönetimindeki 67 TF 813 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Nurcan Akkurt(64) ile Fatma Saraç'a(65) çarptı. Kazada, Akkurt ve Saraç ile araçta bulunan Murat Kaşmar(20) yaralandı. verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Akkurt ve Saraç'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yolun karşısına geçmek isteyen kadınlara çarptığı ve kadınlardan bir tanesinin otomobilin üzerinden yere düşerek sürüklendiği görülüyor. Polis, otomobil sürücüsü Burçin A.'yı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Zonguldak otomobilin yayalara çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:27   Aydın servis midibüsü alev alev yandı - Haber
19:27   Adalar'da ruam hastalığına yakalanan atların itlaf edilmesi - Haber
19:26   YÖK: İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni geçici olarak durduruldu - Haber
19:26   Büyükada'daki faytonculardan ruam hastalığı yorumu - Haber
19:25   Moskova'da silahlı saldırı: 3 ölü - Haber
18:29   Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Haber
18:09   Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum - Haber
17:38   Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Haber
17:01   Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Haber
16:55   Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü - Haber
19.12.2019 19:33:33