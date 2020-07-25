ZONGULDAK Parmağı kopan maden işçisi ambulans helikopterle Kocaeli’ye sevk edildi

Parmağı kopan maden işçisi ambulans helikopterle Kocaeli'ye sevk edildi

ZONGULDAK'ta özel bir kömür madeni ocağında meydana gelen iş kazasında maden işçisinin parmağı koptu. Hastaneye kaldırılan işçi, ilk müdahalesi sonrası kopan parmağıyla birlikte ambulans helikopterle Kocaeli'ye sevk edildi.

Özel bir maden ocağında sabah saatlerinde meydana gelen iş kazasında, işçilerden S.Y.?nin (36) sol elinin serçe parmağı koptu. S.Y., çağırılan ambulans ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından da S.Y., kopan parmağıyla birlikte ambulans helikopterle Kocaeli'deki özel bir hastaneye sevk edildi.